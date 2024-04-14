مسؤول إسرائيلي: نطاق الرد على إيران لم يتم تحديده بعد

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته، قوله، إن نطاق الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني لم يتم تحديده بعد.

ولوحت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي قالت إيران إن استهدف قاعدتين عسكريتين مهمتين في إسرائيل واللذان تم استهداف قنصليتها من خلالهم.

ووصفت إيران استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق بالخط الأحمر، محذرة من تكرار الهجوم الإسرائيلي مرة أخرى.