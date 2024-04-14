أستراليا تدين هجوم إيران على إسرائيل

كانبرا- (د ب أ)

أدانت أستراليا هجوم إيران على إسرائيل وحثت رعاياها في الشرق الأوسط على الاحتماء، بعدما أطلقت طهران العشرات من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل.

وذكر وزير الخزانة الاسترالي، جيم تشالمرز أن هذا التطور مثير للقلق بشكل لا يصدق، حيث يهدد العنف بالامتداد إلى المنطقة الأوسع، حسب صحيفة "كانبرا تايمز" الاسترالية اليوم الأحد.

وقال الوزير لموقع /انسايدر/، التابع لهيئة الإذاعة الاسترالية/ إيه.بي.سي" "لقد شهدنا ما يكفي من إراقة الدماء"

وأضاف "لا نريد رؤية المزيد من الخسائر في الأرواح ، في هذا الجزء من العالم وسيكون من الأفضل كثيرا إذا استخدم الإيرانيون نفوذهم في المنطقة للمحاولة وتهدئة التوترات، بدلا من تأجيجها".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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