إعلان

BBC

بعد انطلاقه بساعتين.. الشرطة الألمانية تفض مؤتمرًا مؤيدًا للفلسطينيين في برلين

06:54 م الجمعة 12 أبريل 2024

الشرطة الألمانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (د ب أ)

فضت الشرطة الألمانية مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في العاصمة برلين وطالبت نحو 250 مشاركا بمغادرة مكان المؤتمر.

وكان رجال شرطة قد قاطعوا الحدث بالفعل خلال خطاب عبر تقنية الفيديو لناشط محظور من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا.

وعندما تحدث الرجل قطعت الشرطة الإرسال وفصلت الكهرباء مؤقتا.

وكانت مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين قد بدأت اليوم "المؤتمر الفلسطيني" الذي يستمر لثلاثة أيام، لكن تم فضه بعد حوالي ساعتين فقط.

وقبل بدء الاجتماع، أعلن سياسيون، من بينهم عمدة برلين كاي فيجنر والشرطة، أنهم سيتخذون إجراء صارما في حالة صدور أي تصريحات معادية للسامية أو حدوث مخالفات جنائية خلال المؤتمر.

الشرطة الألمانية مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين المؤتمر الفلسطيني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء الأيرلندي: قريبون من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

قبل افتتاحها.. أحدث 17 صورة لمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين