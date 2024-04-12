بقيادة واشنطن.. مناورات ثلاثية جنوب كوريا الجنوبية بمشاركة حاملة طائرات

سول - (د ب أ)

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الجمعة، تدريبات بحرية شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية لتحسين قدرتها على العمل المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وذلك حسبما ذكرت البحرية الكورية الجنوبية.

وأجريت التدريبات البحرية الثلاثية في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو يومي الخميس والجمعة، وشاركت فيها ست سفن حربية تابعة لهذه الدول، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأرسلت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وثلاث مدمرات صواريخ موجهة، انضمت إليها مدمرتان من طراز "إيجيس" من كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان لها: "ركزت التدريبات على تعزيز قدرات الرد المشترك للدول الثلاث وسط تزايد الأسلحة النووية والصواريخ لدى كوريا الشمالية".

وهذه التدريبات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات المشتركة التي أجريت بعد أن اتفقت واشنطن وحليفاها الآسيويان على تنظيم التدريبات الثلاثية لردع التهديدات الأمنية المتزايدة خلال قمة كامب ديفيد في أغسطس 2023.

وقالت البحرية إن القوات المشاركة أجرت تدريبات على الحرب المضادة للغواصات لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات التي تشكلها الغواصات الكورية الشمالية والصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات.

كما أجرت تمارين الحظر البحري لمنع النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، والتدريب على البحث والإنقاذ لممارسة إجراءات إنقاذ السفن المنكوبة.