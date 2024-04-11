إعلان

BBC

مجلس الأمن يطالب بنشر نتائج التحقيق في مقتل عمال "المطبخ العالمي"

11:48 م الخميس 11 أبريل 2024

مجلس الأمن الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان، اليوم الخميس، إلى رفع جميع العوائق فورا أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار البيان بيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أكدوا مجددا على قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة.

كذلك طالب المجلس أطراف النزاع باحترام الحماية التي يتمتع بها العاملون في المجال الإنساني، كما نددوا بأشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الإرهابية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في حادثة قتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة ونشر نتائجه علنا، مؤكدين أنه يجب محاسبة مرتكبي جميع حوادث قتل عمال الإغاثة في غزة.

مجلس الأمن الدولي قطاع غزة حادثة قتل عمال المطبخ المركزي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرنسا تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"بعد 72 ساعة".. موعد عودة خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء
"أكثر من سعر للدواء".. مصدر يكشف عن إجراء جديد لحل الأزمة
"لا أدري ماذا حدث".. أول تعليق من القارئ السلكاوي بشأن أخطاء قرآن الفجر (خاص)