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BBC

مجلس الأمن يطالب إسرائيل "بالإزالة الفورية" لأي حاجز يعيق تدفق المساعدات لغزة

09:45 م الخميس 11 أبريل 2024

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك - (د ب أ)

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانا، اليوم الخميس، طالبوا فيه إسرائيل "بالإزالة الفورية" لأي حاجز أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني (واي نت)، إن أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، أشادوا بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك فتح معبر جديد في شمال قطاع غزة وتدفق المساعدات من ميناء أسدود، لكنهم شددوا على أنه يجب القيام بـ "المزيد"، وأضافوا: "يجب تنفيذ القرارات بشكل كامل وفوري ومستمر".

وعلاوة على ذلك، كرر أعضاء المجلس "قلقنا العميق إزاء التكلفة البشرية للصراع والوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة في غزة".

مجلس الأمن الدولي إسرائيل المساعدات الإنسانية قطاع غزة الولايات المتحدة

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