ميقاتي: هناك أياد خبيثة تتحرك في لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، أن "هناك أياد خبيثة تتحرك ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، جاء ذلك خلال تقديّم ميقاتي وعقيلته التعازي بمسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان إلى عائلته، اليوم، في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.

وقال ميقاتي: "ما جرى هو مصيبة كبيرة، ورغم ذلك فإن العائلة الكريمة هي مثل وقدوة بوطنيتها وتعاليها عن كل الجراح".

وأضاف: "رغم هول ما جرى لم نسمع من أفراد العائلة إلا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا".

على صعيد أخر، استنكرت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الممارسات بحق السوريين ، مشيرة إلى أنها "بقدر ما تدعو السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، تستنكر في الوقت نفسه التعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها".

وقالت ، في بيان صحفي ، إن"القوات نادت وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، خصوصا أن الأمن في سوريا استتب، وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة إطلاقا لاستمرارهم في لبنان".

وأكدت أن "المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعدما أصبح واضحا حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكنها تشدِّد في الوقت نفسه بإن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما".

ولفتت إلى أن "التصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى".

وكان الجيش اللبناني أعلن، يوم الإثنين الماضي، مقتل منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان الذي خطف يوم الأحد الماضي، على يد عصابة من السوريين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل في جبل لبنان.