إيران تتخذ إجراءات أكثر صرامة بشأن مخالفات قواعد اللباس

طهران - (د ب أ)



أعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد مخالفات قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وذكرت الشرطة يوم الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة وفقا لـ "واجباتها القانونية" ، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وستتم معاقبة مخالفات مثل عدم اتباع قواعد الحجاب بشكل أكثر شدة اعتبارا من يوم السبت.

وجرى دعوة جميع المواطنين، وخاصة الفتيات والنساء، إلى الالتزام " بالقيم الأخلاقية " و "الأعراف الدينية للمجتمع" ، بحسب التقرير. ولم يتضح في البداية إلى أي مدى ترغب الشرطة الإيرانية الآن في إجراء عمليات تفتيش.

ومنذ الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2022 ، أصبحت حكومة إيران أقل صرامة في فرض قواعد اللباس ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرض الشرطة لمزيد من المقاومة.

واندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة مهسا أميني ، وهي إيرانية كردية ، توفيت في مقر احتجاز الشرطة بعد أن ألقت شرطة الآداب الإيرانية القبض عليها بزعم ارتدائها لحجاب غير مناسب.

وتوصلت لجنة خبراء مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة إلى استنتاج بأن العنف الجسدي بعد الاعتقال أدى إلى وفاة أميني.

ومنذ احتجاجات عام 2022 ، تتجاهل الكثير من النساء الإيرانيات قواعد اللباس. ويحاول المتشددون دينيا محاربة هذا. ويكفل قانون جديد عقوبات صارمة للمخالفات.

وأقر البرلمان الإصلاح بالفعل، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.