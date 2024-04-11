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BBC

الكرملين يعلق على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق

01:07 م الخميس 11 أبريل 2024

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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(مصراوي)

علق قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، قائلًا إنه انتهاك لكل مبادىء القانون الدولي.

وصرح الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي لبحث التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأضاف الكرملين، في بيانه أنه لم يتلق أي طلبات للمساعدة في حل التصعيد بين إسرائيل وإيران.

ودعا الكرملين، في بيانه كل الدول إلى ضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

الكرملين إسرائيل دمشق

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