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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ 33482 شهيدًا

02:57 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 187 على القطاع.

وقالت الصحة بغزة في البيان اليومي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصل المستشفيات 122 شهيدًا، و56 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 33482 شهيدًا 76049 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة بغزة، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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