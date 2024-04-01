ابنة إمبراطور اليابان تبدأ أول أيام عملها في جمعية الصليب الأحمر اليابانية

طوكيو - (د ب أ)

بدأت الأميرة "أيكو"، الابنة الوحيدة لإمبراطور اليابان "ناروهيتو" والإمبراطورة "ماساكو"، اليوم الاثنين أول أيام عملها في جمعية الصليب الأحمر اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأميرة بدأت العمل كموظفة متعاقدة وسيتم تعيينها في قسم يركز على تدريب المتطوعين، وفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية.

وقالت الأميرة للصحفيين في مقر الصليب الأحمر في حي ميناتو بطوكيو: "أشعر بالسعادة، ولكني أشعر بالامتنان أيضا لأنني اتخذت خطوتي الأولى كعضو عامل في المجتمع".

وكانت الأميرة واحدة من ثمانية موظفين جدد بدأوا عملهم في المقر اليوم الاثنين.