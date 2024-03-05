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BBC

الأونروا: نحو 17 ألف طفل أصبحوا من الأيتام في غزة

08:01 م الثلاثاء 05 مارس 2024

غزة

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مصراوي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 17 ألف طفل أصبحوا من الأيتام في غزة.

وأوضحت الأونروا أن طفل واحد من كل 6 أطفال تحت سن السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 30631 شهيدًا والإصابات إلى 72043 مصابًا منذ بدء الحرب.

وقالت الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن نحو 97 استشهدوا و123 آخرين أصيبوا في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال بحق العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

أطفال غزة الأونروا حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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