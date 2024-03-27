نتنياهو: إلغاء زيارة وفد إسرائيلي كبير إلى واشنطن "رسالة لحماس"

تل أبيب (د ب ا)

نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن يكون الدافع وراء إلغاء زيارة وفد من كبار مساعديه للولايات المتحدة الاحتجاج على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح بتبني قرار لمجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أشار البيت الأبيض إلى أن نتنياهو يسعى عمدا إلى الخلاف مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو مع السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ريك سكوت في مكتبه في القدس اليوم الأربعاء ، بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وقال إنه يعتقد أن قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض ضد القرار "خاطئ للغاية". وتابع "الشيء السيء في القرار الأمريكي هو أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد والاعتقاد بأن الضغط الدولي سيمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها لإطلاق سراح الأسرى وتدمير حماس".

وأصر نتنياهو على أن الهدف من قراره بعدم إرسال كبار مساعديه هو إظهار أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة،مضيفا "كانت هذه رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس مفادها " لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن ينجح".

كان من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن لمناقشة المخاوف الأمريكية حيال خطط نتنياهو شن هجوم على مدينة رفح التي لجأ إليها معظم سكان غزة. لكن إسرائيل ألغت الزيارة بعدما امتنعت الولايات المتحدة، عن التصويت على مشروع القرار، مما ساعد على صدوره من مجلس الأمن.