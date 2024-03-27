حزب الله اللبناني يستهدف قيادة لواء إسرائيلي بعشرات الصواريخ

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 الإسرائيلي بعشرات الصواريخ .

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام": "أغار الطيران الحربي المعادي فجر اليوم، على مركز جمعية الإسعاف اللبناني التابع لـ "الجماعة الاسلامية" في بلدة الهبارية مما أدى الى تدميره واستشهاد سبعة عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالاضافة الى جرح أربعة مدنيين ، كما أدت الغارة الى تضرر المنازل المجاورة".

وشهدت سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، تحليقا كثيفا للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي استمر حتى ساعات الفجر الأولى.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة الى القنابل الحارقة على أحراج بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يتعمّد إحراق الأشجار المعمرة كالسنديان والزيتون والصنوبر، وأدت القنابل الفوسفورية الى جفاف العديد من المزروعات في سهول قرى الجنوب".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.