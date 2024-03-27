المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً

مصراوي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق الأربعاء، قالت فيه: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الأربعاء، موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في اراضينا المحتلة"

وتابعت النقاومة الإسلامية بالعراق في بيانها: "تم استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي بالطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرارها في استهداف معاقل الاحتلال الإسرائيلي ردا على مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة.