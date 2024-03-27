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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً

01:22 ص الأربعاء 27 مارس 2024

أرشيفية

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مصراوي
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق الأربعاء، قالت فيه: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الأربعاء، موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في اراضينا المحتلة"

وتابعت النقاومة الإسلامية بالعراق في بيانها: "تم استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي بالطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، استمرارها في استهداف معاقل الاحتلال الإسرائيلي ردا على مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة.

المقاومة الإسلامية العراق الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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