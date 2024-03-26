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BBC

وزير الخارجية الإسرائيلي: الرئيس الكولومبي يدعم حماس

04:16 م الثلاثاء 26 مارس 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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(مصراوي)

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الكولومبي جوستافو فرانسيسكو بيترو أوريجو، بدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال كاتس، إن قرار الرئيس الكولومبي تجاه إسرائيل "وصمة عار" في جبين الشعب الكولومبي.

وهدد الرئيس الكولومبي، إسرائيل بقطع العلاقات الدبلوماسية في حال لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 دولة بينما لم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) وهو ما ردت عليه تل أبيب بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي كانت مقررة إلى واشنطن.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الرئيس الكولومبي جوستافو فرانسيسكو بيترو

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