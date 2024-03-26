هنية: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية

طهران - (د ب أ)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، اليوم الثلاثاء ، أن "الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية".

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية عن هنية، الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران حالياـ قوله في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه "بعد الأثمان المروعة التي دفعتها غزة، إلا أن الكيان فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية".

وأكد هنية أن "الاحتلال خسر مظلات الدعم له وهو بات يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة وأمريكا غير قادرة على فرض إرادتها على الأسرة الدولية".

وأضاف: "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي

ولفت هنية إلى أن واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي.

ووصل هنية إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة لإجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة .