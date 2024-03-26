تقييم استخباراتي بريطاني: روسيا تبذل جهودًا لتوسيع قواتها في شمال غرب البلاد

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم نشر إعلانات تجنيد لفيلق الجيش الرابع والأربعين الجديد في لوجا، وهي المنطقة العسكرية المنشأة حديثا في لينينجراد.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن روسيا تبذل جهودا لتوسيع قواتها في شمال غرب البلاد، بينما تظل معظم قواتها مخصصة للعمليات في أوكرانيا.

ويكاد يكون من المؤكد أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الوحدات الجديدة، مثل فيلق الجيش الرابع والأربعين، ستبقى في مواقع حامياتها بمجرد إنشائها، أو ما إذا كانت سيتم نقلها إلى العمليات في أوكرانيا من أجل الحفاظ على قوتها القتالية هناك، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أنه سبق أن تم إرسال وحدات منشأة حديثا إلى أوكرانيا على الفور، ومن شبه المؤكد أن الحاجة إلى مواصلة العمليات تتسبب في إعاقة الطموحات في القوة الروسية الأوسع.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.