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BBC

الكرملين: موسكو منفتحة على إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا مع واشنطن

02:43 م الثلاثاء 26 مارس 2024

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها تسعى إلى إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا.

وقال بيسكوف "لقد قال رئيسنا مرارا وتكرارا إننا منفتحون على الحوار، وإننا نعتقد أنه من الضروري مناقشة جميع القضايا بشكل شامل. لا يمكنك إخراج بعض القضايا من السياق العام الذي يهيمن الآن على علاقاتنا الثنائية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "نحن منفتحون على الحوار ولدينا الإرادة السياسية، لكننا نؤيد إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا".

وقال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة اتفقت مع مسؤولي الإدارة الأمريكية على مناقشة العلاقات الثنائية الأسبوع المقبل.

الكرملين موسكو واشنطن الولايات المتحدة

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