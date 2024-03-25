مندوب روسيا بمجلس الأمن: القرار لن يمنع إسرائيل من استئناف عملياتها بعد رمضان

مصراوي

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية بعد رمضان.

وأضاف مندوب روسيا، أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين ولا تنسوا أن أكثر من 30 ألفا قتلوا في غزة حتى الآن.

وتابع المندوب الروسي، إننا تلقينا تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار، مطالبا بإجراء تعديل شفهي وإعادة مصطلح وقف دائم لإطلاق النار لمشروع القرار بشأن غزة.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.