إعلان

BBC

مندوب روسيا بمجلس الأمن: القرار لن يمنع إسرائيل من استئناف عملياتها بعد رمضان

06:02 م الإثنين 25 مارس 2024

مندوب روسيا في مجلس الأمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية بعد رمضان.

وأضاف مندوب روسيا، أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين ولا تنسوا أن أكثر من 30 ألفا قتلوا في غزة حتى الآن.

وتابع المندوب الروسي، إننا تلقينا تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار، مطالبا بإجراء تعديل شفهي وإعادة مصطلح وقف دائم لإطلاق النار لمشروع القرار بشأن غزة.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

مندوب روسيا في مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل مجلس الأمن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

المندوبة الأمريكية: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة
سببان لخروج الأموال.. لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟
رمضانك مصراوي| 17 صور ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة