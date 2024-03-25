مصراوي

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، إنه سوف يلغي زيارة وفد إسرائيل إلى واشنطن إذا لم تستخدم أمريكا الفيتو ضد القرار الأممي حول غزة.

من جانبه قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إننا تلقينا تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار.

طالب مندوب روسيا في مجلس الأمن، بإجراء تعديل شفهي وإعادة مصطلح وقف دائم لإطلاق النار لمشروع القرار بشأن غزة.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إننا ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرة إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وزعمت المندوبة الأمريكية أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية قائلة: "لم نكن متفقين مع بعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه".

وتابعت المندوبة لدى الأمم المتحدة، أننا نريد الوصول إلى مستقبل لا تهدد فيه حماس إسرائيل: "حماس منظمة إرهابية تنوي تدمير إسرائيل ومجلس الأمن فشل في إدانتها".

وأكملت أن المندوبة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.