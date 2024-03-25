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الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية نحو كييف

03:36 م الإثنين 25 مارس 2024

الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية ارشيفية

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كييف - (د ب ا)

أطلق الجيش الروسي صواريخ باليستية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتدمير مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق غير مأهول بالسكان، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكوف إن شخصين أصيبا في ضاحية بوسط المدينة، وتم نقلهما للمستشفى. كما سقط حطام صاروخ على ضاحيتين آخرتين.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، تم إطلاق صاروخين باليستيين على المدينة التي يقطنها الملايين من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. وتم إسقاط الصاروخين.

وقد سُمع سابقا دوى 12 انفجارا من الصواريخ المضادة للطائرات في وسط المدينة. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق صفارات التحذير الجوي .

الجيش الروسي صواريخ باليستية كييف القوات الجوية الأوكرانية

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