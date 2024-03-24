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BBC

المقاومة: استهدفنا دبابة وجرافة للاحتلال بقذيفتي الياسين 105 شمالي غزة

08:45 م الأحد 24 مارس 2024

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي الياسين 105 شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة حماس في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلاً، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252.

ووسط مداهمة مستشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35 موقعًا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.

كتائب القسام حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء إسرائيل قطاع غزة

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رمضانك مصراوي

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