أوكرانيا: قصف صاروخي يستهدف منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض

موسكو (د ب أ)

قصفت روسيا منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في غربى أوكرانيا خلال هجوم صاروخي وبطائرة مسيرة اليوم الأحد، مما يؤكد التهديدات التي تشكلها الحرب على نظام الطاقة في البلاد.

وألحق القصف أضرارا بالمعدات على الأرض، حسبما قال أوليكسي تشيرنيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز أوكرانيا الحكومية، على فيسبوك. وقال إن التخزين نفسه تحت الأرض لم يتضرر لأنه يقع بشكل كبير تحت سطح الأرض، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تحديث حول العمليات العسكرية على تليجرام إن الصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة التابعة للقوات الروسية هاجمت منشآت الطاقة الكهربائية والغاز الأوكرانية. وهذا ثاني هجوم من نوعه يستهدف أنظمة الطاقة الأوكرانية خلال ثلاثة أيام بعد وابل هائل يوم الجمعة.

وقال تشيرنيشوف إن الضربات لم تعطل إمدادات الغاز للعملاء المحليين، وتستمر أوكرانيا في تلبية جميع التزاماتها وتحقيق حجوزات السعة التخزينية للعملاء الأجانب".

وقامت أوكرانيا بالإعلان بنشاط عن نفسها كملاذ لتخزين الغاز للتجار الأجانب الأوروبيين. ويقع ما يقرب من 80% من السعة التخزينية تحت الأرض في أوكرانيا في الغرب، على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، وفي مناطق تعرضت لضربات جوية محدودة نسبياً خلال غزو روسيا، الذي دخل الآن عامه الثالث.

وقد جذبت أوكرانيا العملاء بخيارات لتخزين الغاز وتداوله لمدة ثلاث سنوات دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية.