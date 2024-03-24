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BBC

أوكرانيا تطلق مسيرات وصواريخ في هجوم على شبه جزيرة القرم

01:48 ص الأحد 24 مارس 2024

الدفاع الجوي الروسية - أرشيفية

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موسكو- (د ب أ)

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مساء السبت أكثر من 10 صواريخ والعديد من المسيرات في الوقت الذي أطلقت فيه كييف مسيرات وصواريخ لمهاجمة ميناء سيفاستوبول البحري الروسي في شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية.

وتوقفت حركة السير عبر الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا مؤقتا، قبل ذلك بوقت قصير.

وأفاد مسؤولون روس بإصابة امرأة وطفل في الهجوم على سيفاستوبول.

وجرى نقل تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى حدوث انفجارات شديدة في ميناء سيفاستوبول واحتمال إصابة سفينة راسية هناك، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وفي الوقت ذاته، استهدف الجيش الروسي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن عدة صواريخ سقطت على المدينة على مدار اليوم، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

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