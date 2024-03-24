كتيبة طولكرم: أجهزنا على 4 جنود إسرائيليين في كمين لسيارتهم بالضفة

مصراوي

أعلن فلسطينيون، أنه تم تنفيذ عملية ضد سيارة تقل 4 جنود إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة "طولكرم – سرايا القدس" – في بيان صحفي إن عناصرها استهدفوا السيارة في قرية دير الحصن.

وأضافت كتيبة طولكرم، أن مجاهديها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى قرب بوابة الدير.

ولفتت إلى أنه بعد المراقبة تمكن مجاهديها من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبة برفقه ثلاثة جنود، واعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات من الرصاص، ما أسفر عن مقتلهم وانقلاب المركبة.

وأوضحت أن هذه العملية رداً على اغتيال مقاتليها في مخيم نورشمس وامتدادا الى مخيم جنين وشهدائها وعلى رأسهم الشهيد القائد ابو شادي الحواشين.