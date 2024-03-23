أوكرانيا تبرئ نفسها من هجوم موسكو.. وميدفيديف يتوعد قادتها بالموت

وكالات

بعد دقائق قليلة من الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات بضواحي العاصمة الروسية موسكو، توجهت الاتهامات بأكملها نحو أوكرانيا، لتخرج كييف على الفور وتؤكد أنّها ليس لها علاقة بالحادث الذي أسقط نحو 62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، بل وصفت ما حدث بالعمل الإرهابي.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك الجمعة: "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث. لم تتوسل أوكرانيا ابدا وسائل حرب إرهابية".

‼️🚨حتى اللحظة 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في الهجوم المسلح بقاعة حفلات موسيقي في العاصمة الروسية موسكو . pic.twitter.com/WyKMhkjCV8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وأضاف بودولياك أنه بالنسبة إلى أوكرانيا "من المهم تنفيذ عمليات قتالية فاعلة، أعمال هجومية لتدمير الجيش النظامي الروسي" ووضع حد للغزو.

كذلك، أكد "فيلق حرية روسيا" المؤلف من مقاتلين روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا، في بيان أن "الفيلق ليس في حالة حرب مع الروس المسالمين".

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري ميدفيديف، الجمعة، أن بلاده "ستقضي على" القادة الأوكرانيين إذا تبين أنهم مسؤولون عن الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

‼️🚨لحظة الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو … pic.twitter.com/XroxTyzlG5 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وقال ميدفيدف: "إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون لنظام كييف، فيجب العثور عليهم جميعا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين، بمن في ذلك قادة الدولة التي ارتكبت هذا العمل الفظيع".

ومن جانبه أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، والذي أسفر عن مقتل62 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

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"تم الكشف عن السيارة التي استخدمها المسلحين الذين نفذوا الهجوم

استخدم المسلحين في تنفيذ الهجوم الارهابي

سيارة رينو( صناعه فرنسيه)

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وشوهدت السيارة في منطقة تفير شمال موسكو قبل وقوع الحادث. pic.twitter.com/F07VEZawsy — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) March 22, 2024

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.