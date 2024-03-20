واشنطن تفرض عقوبات على 3 شبكات مشتريات دعمت برامج إيران الصاروخية



مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 3 شبكات مشتريات دعمت برامج إيران الصاروخية والنووية والدفاعية.

وأشارت إلى أن الشبكات، التي تمتلك مقرات في ألمانيا وإيران وتركيا وعمان، اشترت سلعا من بينها ألياف الكربون وراتنجات إيبوكسي التي تستخدم في الصواريخ.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للاستخبارات براين نيلسون، إن إيران تسعى إلى لتزويد أطراف "خبيثة" حول العالم بأسلحة تعمل على تصعيد الصراعات وتعرض حياة المدنيين للخطر، عبر شبكات المشتريات والتوريدات السرية المعقدة.

وفي فبراير الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على برامج شراء الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وسط اتهامات بأن وكلاء طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن يستهدفون القوات الأمريكية والأراضي المحتلة.