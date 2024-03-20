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BBC

وزير خارجية أمريكا يصل إلى السعودية لبحث تطورات الوضع في غزة

04:38 م الأربعاء 20 مارس 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، لبحث آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، أن أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة، لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة قبل أن ينتقل إلى القاهرة غداً الخميس، للقاء المسؤولين المصريين، حسب ما نقلت فرانس برس.

في حين أوضح بلينكن في تصريحات لاحقة أن الزيارة ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة.

أنتوني بلينكن حرب غزة السعودية

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