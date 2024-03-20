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كوريا الجنوبية تبدأ الاستعدادات لاستضافة القمة الكورية الأفريقية

12:14 م الأربعاء 20 مارس 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في إجراء الاستعدادات ذات الصلة بالفعاليات الاقتصادية، تمهيدا للقمة الكورية الأفريقية المقرر انعقادها في سول في شهر حزيران/يونيو المقبل، بحسب ما أرودته شبكة "كيه بي إس وورلد" الكورية الجنوبية، اليوم الاربعاء.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إنها عقدت اليوم الأربعاء في سول، أول اجتماع للجنة الترويج للتعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا، استعدادا للقمة الكورية الأفريقية التي ستنعقد يومي الرابع والخامس من حزيران/يونيو المقبل.

وحضر اجتماع اليوم ممثلو 18 مؤسسة وهيئة اقتصادية كورية، من بينها رابطة التجارة، ومؤسسة تنمية التجارة والاستثمار، ومؤسسة الكهرباء، ومعهد تنمية التكنولوجيا الصناعية، وجمعية الوحدات الصناعية.

وأكد وزير التجارة الكوري، تشونج إين كيو، أن لجنة الترويج للتعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا ستكون جسرا للتعاون الاقتصادي بين المنطقتين لكي تتمكن الشركات الكورية من التقدم إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التعاون مع نظيراتها الأفريقية.

وعلى هامش القمة الكورية الأفريقية، ستنعقد قمة الأعمال التي ستجمع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين، حيث يتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التنمية الصناعية، وزيادة التبادلات التجارية، وسبل تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الزراعية، والاستجابة لتغير المناخ.

وتخطط الحكومة الكورية لدعوة مسؤولين من حوالي 50 شركة أفريقية لحضور المشاورات التجارية التي ستنعقد على هامش القمة الكورية الأفريقية، للبحث عن فرص جديدة للتعاون في المجالات الواعدة، بما في ذلك المعادن الأساسية والطاقة والبنية التحتية.

كوريا الجنوبية سول القمة الكورية الأفريقية

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