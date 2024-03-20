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BBC

فنلندا أسعد دولة في العالم للعام السابع على التوالي

10:49 ص الأربعاء 20 مارس 2024

فنلندا

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كوبنهاجن - (د ب أ)


للعام السابع على التوالي ، تم تصنيف فنلندا في المرتبة الأولى من حيث أسعد عدد من السكان في العالم ، وفقا لتقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للسعادة.

وحلل الباحثون في التقرير الفترة بين عامي 2021 و 2023، وقدروا التقييمات الموضوعية لحياة السكان الذين يعيشون في البلاد.

وجاءت جميع دول الشمال الأوروبي في المراكز العشرة الأولى ، حيث جاءت الدنمارك وآيسلندا والسويد خلف فنلندا. وجاءت النرويج في المركز السابع.

وحلت إسرائيل في المركز الخامس قبل هولندا.

وتراجعت ألمانيا بشكل كبير، من المركز 16 إلى المركز 24. ولم تصل أي من أكبر الدول إلى المراكز الـ 20 الأولى ، حيث تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 23 من المرتبة 15 العام الماضي.

ويشمل الترتيب 143 دولة. ولم يخض باحثو السعادة في التفاصيل في التقرير حول ما يجعل الفنلنديين أكثر سعادة من جميع الشعوب الأخرى حول العالم.

ومع ذلك، فقد حددوا عددا من العوامل الرئيسية التي تجعل الأشخاص أكثر سعادة بشكل عام، مثل الدعم الاجتماعي والدخل والحرية وغياب الفساد.

فنلندا كوبنهاجن هولندا

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