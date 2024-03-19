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BBC

جيش الاحتلال: إصابة 2 من قوات الأمن في حادث إطلاق نار بالضفة

05:36 م الثلاثاء 19 مارس 2024

جيش الاحتلال

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أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية إطلاق نار بين مفرق غوش وبرج عوز بالضفة الغربية وتحييد المهاجم.

وكشف الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة شخص برصاصة في الصدر في عملية إطلاق النار ونقله إلى أحد مستشفيات القدس.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة اثنين من قوات الأمن خلال إطلاق نار بمنطقة مفترق غوش عتسيون وتحييد المهاجم.

جيش الاحتلال طوفان الأقصى حادث إطلاق نار الضفة الغربية

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