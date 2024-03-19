جيش الاحتلال: إصابة 2 من قوات الأمن في حادث إطلاق نار بالضفة
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أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية إطلاق نار بين مفرق غوش وبرج عوز بالضفة الغربية وتحييد المهاجم.
وكشف الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة شخص برصاصة في الصدر في عملية إطلاق النار ونقله إلى أحد مستشفيات القدس.
من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة اثنين من قوات الأمن خلال إطلاق نار بمنطقة مفترق غوش عتسيون وتحييد المهاجم.
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