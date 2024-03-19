منظمة العمل الدولية: ارتفاع كبير في أرباح العمالة القسرية

جنيف - (د ب ا)

قالت منظمة العمل الدولية في جنيف اليوم الثلاثاء إن الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تسجل 236 مليار دولار سنويا.

وأضافت المنظمة أن إجمالي الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية ارتفعت بواقع 64 مليار دولار أو 37% منذ عام 2014. ووصفت ذلك " بالزيادة الكبيرة الناجمة عن نمو عدد الأشخاص الذين يتم إجبارهم على العمل، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناجمة عن استغلال الضحايا".

ومثلت الدعارة، أو ما وصفته منظمة العمل" بالاستغلال الجنسي التجاري الإجباري" 73% من الأرباح غير القانونية، على الرغم من أنها مثلت 27% فقط من الضحايا.

ويشار إلى أن الأرباح غير القانونية تشير إلى الفرق بين ما يتقاضاه الضحايا وما يحق لهم أن يحصلوا عليه في حال العمل في ظروف عمل ملائمة. ويمكن أن ترجع الزيادة إلى زيادة عدد الأشخاص المتضررين وزيادة الأرباح غير القانونية لكل شخص.

وكان العدد مرتفعا بصورة خاصة في مناطق بأوروبا وآسيا الوسطى، التي تضم أكثر من 50 دولة من أيسلندا عبر تركيا إلى روسيا.

ويشار إلى أنه خلال 2021، كان هناك 6ر27 مليون شخص ضمن العمالة القسرية خلال أي يوم، يعملون في المناجم أو قطاع الزراعة أو في المنازل. وهذا يعادل 5ر3 شخصا لكل 1000 شخص على كوكب الأرض. ومن بين هؤلاء 3ر6 مليون شخص اضطروا للعمل في الدعارة.