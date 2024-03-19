ارتفاع حالات الزواج في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 12 عاما خلال 2023

سول - (د ب ا)

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الزواج في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من عقدين، ولكنها سجلت نحو أقل من مستوى الـ 200 ألف حالة طوال ثلاثة أعوام على التوالي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن نحو 194 ألف زوجين تزوجا في كوريا الجنوبية العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1% مقارنة بعام 2022.

وتعد هذه أول مرة منذ عام 2011 تسجل فيها كوريا الجنوبية زيادة سنوية في عدد حالات الزواج.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت في عام 2022 عدد زيجات منخفض قياسي يبلغ 192 ألف. وتراجع عدد الزيجات بصورة تدريجية خلال العقود الماضية من 435 ألف حالة زواج خلال عام 1996 لأقل من 400 ألف في 1997 وأقل من 200 ألف في 2021.

وقال مسؤول بمكتب الإحصاء" تعود زيادة حالات الزواج العام الماضي إلى إقامة المزيد من الأشخاص لحفلات زواجهم من النصف الثاني لعام 2022 حتى النصف الأول من عام 2023 بعد إرجاء خطط زواجهم خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا".

وارتفع عدد الكوريين الجنوبيين الذين يتزوجون أجانب بنسبة 3ر18% على أساس سنوي ليصل إلى 20 ألف خلال عام 2022.

وتراجع عدد حالات الطلاق بنسبة 9ر0% على أساس سنوي لتصل إلى 92 ألف حالة، فيما يعد رابع انخفاض سنوي على التوالي.

كما تراجع معدل الخصوبة لدى النساء في كوريا الجنوبية بنسبة 65ر0 خلال الربع الرابع من عام 2023.

وانخفض عدد المواليد في البلاد بنسبة 7ر7% ليصل لأدنى مستوى على الإطلاق حيث بلغ 229 ألفا و970 خلال عام 2023.