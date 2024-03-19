بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة من الملفات المطروحة خلال زيارتي للشرق الأوسط

(مصراوي)



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ في جولة إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث عدة أمور أهمها مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

ووصف بلينكن، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ "المروع" بالنسبة للأطفال والنساء والرجال داخل القطاع.

ودعا بلينكن، بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين داخل القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، قائلًا إن جميع سكان القطاع بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف بلينكن، أن ملفاته المطروحة على الطاولة في جولته للشرق الأوسط تتضمن مناقشة مسألة الأساس للسليم لسلام دائم بالمنطقة.

ومن المفترض أن تبدأ زيارة بلينكن هذا الأسبوع، وتتضمن مصر والسعودية.