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BBC

واشنطن تنفذ ضربات ضد مسيرات وصواريخ في مناطق خاضعة للحوثيين باليمن

10:27 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

أمريكا

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واشنطن - (د ب أ)


قالت القوات المسلحة الأمريكية إنها نفذت ضربات تندرج ضمن الدفاع عن النفس ضد طائرات مسيرة وصواريخ وحاويات تخزين أسلحة في مناطق اليمن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران يوم الاثنين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها "اشتبكت بنجاح ودمرت سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتعهدت الجماعة المسلحة بمهاجمة السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أعقبت هجمات حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبسبب الهجمات الحوثية المستمرة، تتفادى شركات شحن كبرى أقصر مسار بحري بين آسيا وأووربا على نحو متزايد، وتبحر حول رأس الرجاء الصالح.

وشنت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على هجمات الحوثيين.

أمريكا واشنطن اليمن الحوثيين

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