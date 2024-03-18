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BBC

الأونروا: موظفينا تعرضوا لعدة انتهاكات على يد قوات الاحتلال

02:49 م الإثنين 18 مارس 2024

فيليب لازاريني

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(مصراوي)

كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، عن تعرض موظفي الوكالة لعدة انتهاكات بعد اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب لازرايني، بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها موظفي الوكالة، مشيرًا إلى قيام قوات الاحتلال بالتحقيق مع موظفي الوكالة عقب احتجازهم.

على جانب آخر، أفاد لازاريني، أن الأونروا تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق في ادعاءات إسرائيل ضد الوكالة بشأن مشاركة عدد من موظفيها في الهجوم على الجيش الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر.

وصرح لازاريني، أن أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال، محذرًا في الوقت ذاته مجاعة وشيكة تطال كل سكان قطاع غزة.

وقالت الأونروا في وقت سابق اليوم، قوات الاحتلال لم تسهل إلا دخول 25% فقط من المساعدات المقرر دخولها إلى شمال قطاع غزة.

فيليب لازاريني قوات الاحتلال الأونروا الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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