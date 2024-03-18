الاحتلال يعيد اعتقال فلسطينية أفرج عنها ضمن صفقة التبادل الأخيرة

مصراوي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية ، بينهم صحفي، وأسيرة محررة ضمن صفقة تبادل في نوفمبر الماضي، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل الأخيرة".

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى 7655، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ووفق البيان، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

وجرى خلال وقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، إطلاق سراح 105 أسيرًا إسرائيليا مقابل 240 معتقلًا فلسطينيا.