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الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31726 شهيدًا

10:45 ص الإثنين 18 مارس 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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نشرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ164.

وقالت الصحة بغزة، خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و 116 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة بغزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 31726 شهيدًا، و73792 مصابًا منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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