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BBC

جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء

04:13 ص الإثنين 18 مارس 2024

اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانيال هاجاري"، إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حماس.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف.

مستشفى الشفاء جيش الاحتلال إسرائيل غزة

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