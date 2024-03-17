شولتس: يحب أن تكون الضفة وغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية

مصراوي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن برلين تفكر في الأسرى في غزة والقتلى يوم السابع من أكتوبر و"نحن نقف مع إسرائيل".

وأوضح شولتس أن الضحايا بين المدنيين في غزة ارتفعت أكثر من اللازم، مشيرا إلى أنه تحدث عن القلق إزاء هذه الحرب.

وأكد شولتس أنه كلما طال أمد الحرب ازداد الوضع الكارثي في قطاع غزة، مشددا على ضرورة التفكير في الجانب الإنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

ولفت شولتس إلى أن هناك حاجة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار شامل في القطاع.

وأعرب المستشار الألماني عن امتنانه لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر، مؤكدا أن التصعيد العسكري الإقليمي سيكون له تداعيات كارثية ويجب تفادي ذلك.

وصرح شولتس بأن هناك حاجة ملحة لحل يضمن السلام المستدام وهذا لن يأتي عبر الحرب، مضيفا أن الضفة الغربية وغزة يجب أن تكونا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأشار شولتس إلى أن السلام المستدام يجب أن يكون قائما على حل الدولتين، منوها إلى أنه يجب العمل على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية وإصلاحها.