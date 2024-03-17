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BBC

نتنياهو: الجيش قام بأكثر مما يستطيع القيام به ضمن القانون الدولي

06:41 م الأحد 17 مارس 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر مما يستطيع القيام به ضمن القانون الدولي.

وزعم نتنياهو أن حكومته تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن حركة حماس تتحمل مسؤولية إعاقة وصول هذه المساعدات، مضيفا "نشدد على ضرورة القضاء على حركة حماس ولا يمكن أن تشكل غزة تهديدا بعد ما حدث في السابع من أكتوبر".

وأوضح نتنياهو أنه لا يمكن أن تكون حماس في السلطة وإسرائيل لن تنعم بالسلام في وجود حماس، مدّعيا أن "نؤمن أن السبيل نحو السلام هو الأمن"

وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن "هدفنا في رفح هو القضاء على باقي فصائل المقاومة وسنسمح للمدنيين بالمغادرة".

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون الدولي

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