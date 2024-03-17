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BBC

الخارجية الفلسطينية: تهديدات نتنياهو باجتياح رفح تهدد استقرار المنطقة والعالم

04:18 م الأحد 17 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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رام الله - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) =، أن "أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوماً من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية".

وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه".

وأكدت أن "خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان".

بنيامين نتنياهو عملية رفح الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية

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