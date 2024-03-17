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BBC

ماكرون يلمح لاحتمالية تنفيذ عمليات لمواجهة روسيا

12:49 م الأحد 17 مارس 2024

ماكرون

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وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيماونيل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنه لا يستبعد تنفيذ عمليات لمواجهة روسيا، في مرحلة ما.

وقال ماكرون إنه يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كلف الأمر، لمواجهة القوات الروسية.

وأشار إلى أن فرنسا مستعدة للرد على جولة أخرى من التصعيد من جانب روسيا من أجل أمن أوكرانيا وجميع الأوروبيين، لكنها لن تبادر بالعدوان.

وقال ماكرون "إذا حدثت جولة أخرى من التصعيد من جانب روسيا، سنكون مستعدين للرد من أجل أمن أوكرانيا والأوروبيين، لكن فرنسا لن تكون أبدا البادئ بالعدوان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد ماكرون أنه لم يخطو خطوة قط "على طريق التصعيد"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة المسؤولية الجماعية والاستعداد لأي تحد.

إيماونيل ماكرون روسيا عمليات لمواجهة روسيا

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