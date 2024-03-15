زلزال قوي يضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية دون صدور تحذير من تسونامي

طوكيو - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8 .5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما ومناطق أخرى في شمال شرقي اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الزلزال الذي وقع في الساعة 12:14 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي(1514 الخميس بتوقيت جرينتش) أقل من خمس درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في محافظة فوكوشيما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكان مركز الزلزال قبالة ساحل محافظة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.

وقالت حكومة المقاطعة إنه لم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

ولم يكتشف أي خلل جديد في محطتي فوكوشيما دايتشي أو فوكوشيما دايني النوويتين، وفقا لمفوضية الرقابة النووية اليابانية.

وقالت شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطات، إن الزلزال دفعها إلى تعليق إطلاق المياه المشعة المعالجة إلى البحر من مجمع فوكوشيما داييتشي، والذي بدأ في 28 فبراير الماضي.