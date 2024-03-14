حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

(مصراوي)

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

وجاء في بيان حماس "ندعو شبابنا الثائر وكتائب المقاومة في الضفة والقدس للانتفاض والاشتباك مع جنود الاحتلال".

وطالبت حماس، الأمة العربية والإسلامية بتصعيد الأوضاع ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان ولدعم أهالي قطاع غزة.