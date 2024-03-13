الدبيبة: تراجع ليبيا في مؤشر الدول المتأثرة بالإرهاب يؤكد استعادة الأمن

طرابلس - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن تحول ليبيا من ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بالإرهاب، وانتقالها إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات، يعد مؤشرا على استعادة الأمن وتعزيز مؤشرات الاطمئنان في عموم البلاد.

وأضاف الدبيبة في منشور على صفحته بفيسبوك: "نعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في بلدنا رغم التحديات، وأتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في كافة مناحيها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

يذكر أن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام لعام 2024، قد أشار في تقرير له إلى خروج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة الإرهاب.