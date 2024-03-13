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BBC

الدبيبة: تراجع ليبيا في مؤشر الدول المتأثرة بالإرهاب يؤكد استعادة الأمن

09:55 م الأربعاء 13 مارس 2024

عبد الحميد الدبيبة

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طرابلس - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن تحول ليبيا من ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بالإرهاب، وانتقالها إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات، يعد مؤشرا على استعادة الأمن وتعزيز مؤشرات الاطمئنان في عموم البلاد.

وأضاف الدبيبة في منشور على صفحته بفيسبوك: "نعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في بلدنا رغم التحديات، وأتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في كافة مناحيها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

يذكر أن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام لعام 2024، قد أشار في تقرير له إلى خروج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة الإرهاب.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تراجع ليبيا في مؤشر الدول المتأثرة بالإرهاب

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