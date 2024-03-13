استشهاد أحد قادة حماس جنوب لبنان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته

القاهرة- مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، سيارة مدنية في مدينة على طريق صور - الناقورة في جنوب لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد ذكرت أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة جنوب مدينة صور بجنوب لبنان.

وحسب مصدر لبناني لمصراوي، أن الغارة التي شنها الاحتلال بطائرة مسيرة، استهدفت سيارة مدنية على متنها أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية"حماس" جنوب لبنان وهو هادي مصطفى القيادي في كتائب القسام ومسؤول الأمن بمخيم الرشيدية للاجئين، والذي استشهد على الفور.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزارة الخارجية اللبنانية سوف تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعد اعتداءات إسرائيلية يومي 11 و12 مارس، على مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة.