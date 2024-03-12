موسكو: القوات الروسية تسيطر على قرية غربي دونيتسك

موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها استولت على قرية نيفيلسكي الواقعة باتجاه الشمال الغربي مباشرة لمدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية كانت قد تقدمت أيضا في مناطق أخرى على طول الجبهة في منطقة دونيتسك.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجمات على طول خط المواجهة، بما في ذلك عند قرية نيفيلسكي،وتمت مقاومتها. ووصف مراقبون المنطقة بأنها منطقة يتصارع الجانبان للسيطرة عليها .