بحلة جديدة.. غزة لم تُحرم من المسحراتي رمضان هذا العام (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

بعصاة خشبية وطبق بلاستيكي لم تحرم غزة هذا العام من تجول المسحراتي في أزقتها، حيث شهدت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي تأوي أكثر من مليون ونصف نازح تجول أحد الشباب مؤديًا دور المسحراتي قبيل أذان الفجر من أجل إيقاظ الناس لسحور ربما لن يكون موجود.

بصوت عذب جميل ردد الشاب كلمات الذكر والتوحيد لإيقاظ الناس من نومهم "يا عباد الله وحدوا الله" وصديق إلى جواره يساعده في قرع الطبق البلاستيكي لأداء دور المسحراتي الذي أتى بحلة جديدة على غزة هذا العام.