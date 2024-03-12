إعلان

BBC

بحلة جديدة.. غزة لم تُحرم من المسحراتي رمضان هذا العام (فيديو)

03:02 م الثلاثاء 12 مارس 2024

غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتبت- سلمى سمير:

بعصاة خشبية وطبق بلاستيكي لم تحرم غزة هذا العام من تجول المسحراتي في أزقتها، حيث شهدت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي تأوي أكثر من مليون ونصف نازح تجول أحد الشباب مؤديًا دور المسحراتي قبيل أذان الفجر من أجل إيقاظ الناس لسحور ربما لن يكون موجود.

بصوت عذب جميل ردد الشاب كلمات الذكر والتوحيد لإيقاظ الناس من نومهم "يا عباد الله وحدوا الله" وصديق إلى جواره يساعده في قرع الطبق البلاستيكي لأداء دور المسحراتي الذي أتى بحلة جديدة على غزة هذا العام.

غزة لمسحراتي ذان الفجر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة